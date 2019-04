Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand auf Schulgelände - Ermittlungen abgeschlossen

Bünde (ots)

(um) Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu dem Brand an der Grundschule Mitte sind abgeschlossen. Nach dem die ersten Ansätze zu verdächtigen Jugendlichen, die in zeitlichem und räumlichem Zusammenhang mit dem Brand standen, führten, konnte dieser Ermittlungsansatz zwischenzeitlich ausgeräumt werden. Die abschließende Betrachtung am gestrigen Tag ergab einen technischen Defekt als Brandursache.

Bisherige Meldungen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4246367 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4245031

