Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl am Autohaus Täter entwendeten Felgen

Bünde (ots)

(sls) Unbekannte Täter entwendeten am Dienstagabend (16.4.) gegen 23:10 Uhr vom Gelände eines Autohauses an der Wasserbreite in Bünde mehrere Felgen. Die Felgen wurden an Fahrzeugen abmontiert, die hinteren Bereich der Standplätze geparkt waren. Bei den Felgen handelt es sich um auffällig hochwertige Felgen von verschiedenen Audi Modellen. Insgesamt wurden 15 Felgen in einem Gesamtwert von ca. 30.000 Euro entwendet. Beim Abmontieren der Felgen wurden zu dem auch noch vier Fahrzeuge beschädigt, so dass ein Sachschaden von 10.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib der Felgen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221/888-0 zu melden.

