Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten, zwei Pkw mit Totalschaden

Rödinghausen (ots)

(sls) Am vergangenen Samstag (14.4.), gegen 23:40 Uhr, kam es im Gegenverkehr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Hansastraße in Rödinghausen. Bei dem Unfall wurde einer der Unfallbeteiligten schwer und eine weitere Beteiligte schwerstverletzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt nach wie vor in diesem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Unmittelbar am Unfallort kümmerten sich verschiedene andere Verkehrsteilnehmer bzw. Helfer, die möglicher Weise auch Zeugen des Unfallherganges sind, um die Verletzten. Die Polizei bittet diese wichtigen Zeugen sich mit dem Verkehrskommissariat Bünde unter der Telefonnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

Bisherige Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4245300

