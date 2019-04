Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden- Verursacher flüchtet

Herford (ots)

(sls) Im Tatzeitraum von Sonntagabend (14.4.) und Montagmorgen (15.4.) wurde an der Ahmser Straße in Herford ein geparkter Pkw stark beschädigt. Der schwarze BMW X6 stand ordnungsgemäß in Höhe der Hausnummer 65 am rechten Fahrbahnrand. Gegen 04:45 Uhr konnten aufmerksame Zeugen einen lauten Knall wahrnehmen, der möglicher Weise auf den Unfall zurückzuführen ist. Die gesamte linke Fahrzeugseite wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne Angaben zu seiner Person und Art der Verkehrsbeteiligung zu machen. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

