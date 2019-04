Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand auf Schulgelände - Jugendliche mit Fackel auf Gelände - Zeugenaufruf

Bünde (ots)

(um) Die Kriminalpolizei geht nach ersten Ermittlungen zu dem Brand an dem Gebäude der Grundschule Mitte an der Haßkampstraße von Brandstiftung aus. Demnach ist das Feuer von außen in das Gebäude gebracht worden. In dem Zusammenhang der Tat könnten vier Jugendliche stehen, die sich mit einer Fackel oder einem Fackel ähnlichen Gegenstand zuvor auf dem Schulgelände aufgehalten haben. Kurz vor Bemerken des Brandes am Freitag (12.03.), um etwa 19:30 Uhr, liefen mehrere Jugendliche von der Rückseite des Gebäudes an der Bachstraße davon. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu Jugendlichen, die sich auf dem Schulhof aufgehalten haben, geben? Der Schaden wird derzeit noch zusammengetragen und kann daher nicht beziffert werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Bisherige Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4245031

