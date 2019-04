Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taxifahrerin mit Schusswaffe bedroht und ausgeraubt

Bünde (ots)

(fl) Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Bahnhofstraße in Bünde zu einem Raub. Ein bislang unbekannter Täter zwang eine 48-jährige Taxifahrerin unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe ihrer Geldbörse. Anschließend flüchtete er mit der Beute unerkannt. Die Geschädigte erlitt einen Schock, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Täter trug bei Tatausführung einen schwarzen Motorradhelm. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 180cm, dunkle Haare und dunkle Augen, dunkle, gesteppte "Bomberjacke", schwarze Kleidung und dunkle Handschuhe. Er sprach akzentfrei deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter 05221/888-0 bei der Direktion Kriminalität zu melden.

