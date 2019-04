Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand auf Schulgelände - Pavillon beschädigt

Bünde (ots)

(sls) Am Freitagabend (12.4.) kam es zu einem Brand an einem Gebäude der Grundschule-Mitte an der Haßkampstraße in Bünde. Ein Anwohner bemerkte eine Rauchentwicklung in einem Pavillon auf dem Gelände der Schule. Im Erdgeschoß des 2-stöckigen Gebäudes konnte das Feuer in einem der Klassenräume durch die Feuerwehr Bünde gelöscht werden. Durch die erhebliche Rauchentwicklung sind auch die anderen Räume beschädigt worden. In wie weit das Gebäude weiterhin genutzt werden kann, steht zurzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hinsichtlich der Brandurasche sind noch nicht abgeschlossen und dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu Personen im engeren Tatzeitraum oder zu anderen verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

