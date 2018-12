POL-WOB: Königslutter - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Wolfsburg (ots) - Königslutter, Wolfsburger Straße 10.12.2018, 08.05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Wolfsburger Straße in Königslutter wurden zwei Personen leicht verletzt. Um 08.05 Uhr befuhr ein 52 Jahre alter Mann aus Helmstedt mit einem Ford Transit die Wolfsburger Straße. In Höhe der Kreuzung Pastorenkamp/Arndtstraße zeigte die Ampel für ihn Rotlicht, woraufhin er sein Fahrzeug abbremste und zum Stillstand brachte. Eine direkt hinter ihm fahrende 56-jährige Frau aus Schöningen erkannte dieses zu spät, kam mit ihrem BMW auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und fuhr auf den stehenden Ford auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pritschenwagen auf einen vor ihm stehenden VW Polo einer 44-Jährigen aus Königslutter geschoben. Dabei wurden die Unfallverursacherin und der 52-Jährige leicht verletzt. Durch die Kollision entstand am BMW Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro und am Ford in Höhe von 3.000 Euro. Zu den Schäden am Polo können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Gegen die Fahrerin des BMW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

