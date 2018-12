POL-WOB: Rüttler von Baustelle entwendet - 8.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Westhagen, Suhler Straße 07.12.2018, 13.00 Uhr - 10.12.2018, 07.30 Uhr

Unbekannte haben am Wochenende eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Suhler Straße entwendet und damit einen Schaden von 8.000 Euro angerichtet. Die Diebe gelangten zwischen Freitagmittag 13.00 Uhr und Montagmorgen 07.30 Uhr auf die Baustelle, die sich direkt vor einer dortigen Schule befindet.- Hier entwendeten sie das gelb-farbene Arbeitsgerät. Da der Rüttler fast 500 Kilogramm wiegt gehen die Ermittler der Polizei davon aus, dass die Diebe mit einem Fahrzeug gekommen sind, um ihr Diebesgut abtransportieren zu können. Die Beamten hoffen darauf, dass Passanten oder vorbeikommende Autofahrer ungewöhnliche Aktivitäten über das Wochenende auf der Baustelle bemerkt haben und bitten um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell