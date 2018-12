POL-WOB: Fallersleben - Einbrüche in Einfamilienhäuser

Wolfsburg (ots) - Brunnenstraße 08.12.2018, 15.00 Uhr - 08.12.2018, 17.50 Uhr

Richard-Blume-Straße 08.12.2018, 13.30 Uhr - 09.12.2018, 08.30 Uhr

Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Fallersleben. Im ersten Fall schlugen die Täter am Samstag in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 17.50 Uhr in der Brunnenstraße zu. Es gelang ihnen in der kurzen Abwesenheit der Eigentümer gewaltsam ein Fenster zu öffnen und so in das Haus einzudringen. Dort durchsuchten sie die Räume und konnten dabei Schmuck und Bargeld entwenden. Die Schadenshöhe steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die zweite Tat ereignete sich von Samstag, 13.30 Uhr, bis Sonntagmorgen 08.30 Uhr in der Richard-Blume-Straße. Die Vorgehensweise der Täter war die gleiche wie zuvor. Nachdem die Einbrecher ein Fenster mittels Gewalt geöffnet hatten, konnten sie in das Objekt eindringen. Auch hier wurden die Zimmer durchsucht und diverse Schränke und Schubladen geöffnet. Was die Unbekannten dabei erbeuten konnten, ist im Moment noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe der Tatorte gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

