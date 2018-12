POL-WOB: Einbruch in Imbisswagen - Täter richten hohen Sachschaden an

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Magdeburger Berg 07.12.2018, 20.00 Uhr - 08.12.2018, 07.50 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in einen Imbisswagen auf einem Parkplatz in der Straße Magdeburger Berg eingebrochen und haben dabei einen Schaden von mindestens 1.000 Euro angerichtet. Der 37 Jahre alte Besitzer hatte seinen Imbiss am Freitagabend gegen 20.00 Uhr ge- und ordnungsgemäß verschlossen. Am Samstagmorgen gegen 07.50 Uhr stellte er fest, dass Unbekannte mit brachialer Gewalt die Tür zu seinem Imbiss geöffnet und etwas Trink- und Wechselgeld im Wert von etwa 30 Euro entwendet haben. Besonders ärgerlich ist, dass der entstandene Sachschaden um ein Vielfaches höher ist, als die Beute. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und hofft darauf, dass es Zeugen gibt, die Hinweise zu dem Einbruch oder möglichen Tätern geben können. Zuständig ist die Polizeiwache in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

