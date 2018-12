POL-WOB: Auseinandersetzung vor Diskothek - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße 09.12.2018, 07.30 Uhr - 08.00 Uhr

Am Sonntagmorgen kam es im Bereich einer Wolfsburger Diskothek an der Heinrich-Heine-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach polizeilichen Erkenntnissen sind zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr an einem Taxenstand an der Ecke Heinrich-Heine-Straße, Braunschweiger Straße zwei Personen aneinandergeraten. Dabei trug ein 36 Jahre alter Wolfsburger Stich- und Schnittverletzungen davon. Er wurde im Klinikum ambulant behandelt. Die Polizei sucht Zeugen, die diese Auseinandersetzung beobachtet haben. Möglicherweise waren zu der Zeit Taxen am Stand und deren Fahrer haben etwas gesehen. Auch vor der Diskothek herrschte zu dieser Zeit noch reger Publikumsverkehr. Hinweise an die Polizeiwasche in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

