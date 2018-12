POL-WOB: Vier Fahrten unter Alkoholeinfluss

Wolfsburg (ots) - Gleich vier Fahrzeugführer waren aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht mehr fahrtüchtig.

Am 08.12.18 um 06:35 Uhr wurde ein Skoda-Fahrer (58 Jahre, LK Gifhorn) auf der Heinrich-Nordhoff-Straße kontrolliert. Der Fahrzeugführer wies einen Atemalkoholwert von 0,84 Promille auf. Den Herrn erwartet ein Bußgeldverfahren . Um 22:38 Uhr am selben Tag wurde der Führer eines VW Lupo (49 Jahre, LK Helmstedt) in der Neuhäuser Straße durch eine Funkstreifenwagenbesatzung angehalten. Der Herr erreichte einen Wert von 1,2 Promille, sodass eine Blutprobe in der Polizeidienststelle entnommen werden musste. Sowohl Fahrzeugschlüssel als auch Führerschein wurden sichergestellt. Es folgt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Am 09.12.18 um 03:20 Uhr wurde ein VW Golf durch eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Saarstraße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest des Fahrzeugführers (36 Jahre, LK Gifhorn) ergab einen Wert von 1,1 Promille. Um 07:18 Uhr wurde ein Daimler-Benz in der Schillerstraße kontrolliert. Der Fahrzeugführer (38 Jahre, LK Gifhorn) erreichte einen Wert von 1,32 Promille. Beiden Fahrzeugführern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Beide mussten sowohl Führerschein als auch Fahrzeugschlüssel in der Polizeidienststelle lassen. Die Herren erwartet jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

