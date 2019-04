Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorrad gestohlen- Täter täuscht Kaufinteresse vor

Bünde (ots)

(sls) Am Samstagabend (13.4.) gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl einer schwarzen Honda/CBR 1000R von einem Grundstück am Meierteil in Bünde. Der Geschädigte beabsichtigte sein Motorrad zu verkaufen und lies den bisher unbekannten Kaufinteressenten zunächst eine Proberunde auf Grundstück fahren. Die Person verließ das Grundstück mit dem Motorrad (ohne Kennzeichen) und floh in Richtung Bustedter Straße. Kurze Zeit später bemerkte ein aufmerksamer Zeuge das Motorrad im Bereich der Autobahnauffahrt A30 - Anschlussstelle Hiddenhausen. Er konnte beobachten, dass der Täter auf der A30 in Richtung Bad Oeynhausen fuhr und die Autobahn an der Anschlussstelle Kirchlengern wieder verließ. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Motorrades machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

