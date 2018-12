POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.12.2018

Peine (ots) - Brand in Schule

Am 04.12.2018, um 09:40 Uhr, kam es zu einem Brandausbruch in einem Klassenzimmer in einer Schule in der Straße "Meierholz" in Wendeburg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Gardine in einem Klassenzimmer in Brand. Das Feuer wurde durch einen Schüler entdeckt, welcher mittels eines Feuerlöschers das Ausbreiten des Feuers verhindern konnte. Die alarmierte Feuerwehr traf kurze Zeit später am Einsatzort ein und konnte den Brand zügig löschen. Im Rahmen der Evakuierungsmaßnahmen wurden drei Schüler leicht verletzt, welche durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt wurden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, müssen polizeiliche Ermittlungen klären. Diese werden einige Zeit in Anspruch nehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell