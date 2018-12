POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.12.2018. Fußgänger wird in Salzgitter vom Pkw angefahren und dabei leicht verletzt.

Salzgitter (ots) - Salzgitter, Vor dem Dorfe, 03.12.2018, 07:50 Uhr.

Eine 52jährige Fahrerin eines Ford beabsichtigte, an der Einmündung Museumstraße/Vor dem Dorfe nach links in Richtung Kattowitzer Straße abzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt soll ein 17jähriger Fußgänger einen Fußgängerüberweg in Höhe eines dortigen Autohauses überquert haben. Während des Abbiegevorganges sei der Fußgänger schließlich vom Pkw erfasst und dabei leicht verletzt worden. Er wurde mit leichten Verletzungen in das örtliche Krankenhaus gebracht. Derzeit prüft die Polizei, wie es zum Unfall kam. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, dass sich mögliche Zeugen des Unfalls bei der Polizei in Lebenstedt melden.

