POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.12.2018. Hausbewohnerin wird in Salzgitter durch Einbruchsgeräusche aufgeweckt.

Salzgitter (ots) - Salzgitter, Zingel, 03.12.2018, 17:45 Uhr.

Gegen 17:45 Uhr wurde eine Hausbewohnerin aufgeweckt, nachdem sie an einer Tür Einbruchsgeräusche vernommen hatte. Wenig später stellte sie an dieser Tür Einbruchsspuren fest. Die Täter gelangten nicht in das Haus. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro.

