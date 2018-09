POL-DH: Drogenhandel dank aufmerksame Zeugen in Weyhe aufgeklärt

Diepholz (ots) -

Einbruchdiebstahl in Geräteschuppen Im Zeitraum vom 05.09.2018 bis zum 07.09.2018, ist es im Triftweg in Diepholz zu einem Einbruchdiebstahl in einen Geräteschuppen eines Angelteichs gekommen. Unbekannte Täter entwenden diverse Werkzeuge und Angelzubehör. Wer in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann dies bei der Polizei in Diepholz unter 05441-9710 mitteilen.

Trunkenheitsfahrt in Drebber Am 08.09.2018, um 12:00 Uhr, wird eine 73 jährige Fahrzeugführerin aus Drebber durch die Polizei Diepholz in ihrem Pkw kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Alkoholtest vor Ort hat einen Wert von 0,95 Promille ergeben. Weiterhin bestehen körperliche Beeinträchtigungen, die Zweifel an der Geeignetheit zum Führen von KFZ erwecken. Die Fahrzeugführerin muss mit einem Fahrverbot und einer Überprüfung ihrer Fahrtauglichkeit rechnen.

- PK Weyhe -

Hund beißt Frau Am Samstag, gegen 10:00 Uhr, wurde eine 81-jährige Stuhrerin, die auf ihrem Rad den Neuen Weg in Stuhr befuhr, von einem Hund gebissen, an dem sie vorbeifuhr. Der Hund war angeleint. Die Frau wurde am Bein verletzt und musste sich ärztlich behandeln lassen. Zeugen konnten Hinweise auf den Hundehalter geben. Gegen den Mann wird nun strafrechtlich ermittelt.

- Einbruch in Kleingarten Im Verlauf der letzten Woche drangen Unbekannte mit Gewalt in einen Kleingarten an der Ochtum in Brinkum-Nord ein. Es wurden u.a. eine Seerose und 8 Fische aus einem Teich, sowie ein Aufsitzmäher und eine Karre entwendet. Der Schaden dürfte bei über 1.000,-EUR liegen.

- Drogenhandel Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass einem 24-jährigen Brinkumer ein illegaler Handel mit Drogen nachgewiesen werden konnte. Ein Käufer der Drogen hatte noch eine geringe Menge der Substanz bei sich, als er in Stuhr-Brinkum am Samstagabend kontrolliert wurde. Zusammen mit den Zeugenaussagen konnte der 24-Jährige als Dealer ermittelt werden. Bei der anschließenden richterlich angeordneten Hausdurchsuchung wurden weitere Beweismittel gefunden und beschlagnahmt. Den einschlägig bekannten 24-Jährigen erwartet nun ein weiteres Strafverfahren

- Unbelehrbarer Kradfahrer Am heutigen Sonntag, kurz nach Mitternacht, wurde ein amtsbekannter 18-jähriger Syker mit seinem Kleinkraftrad in Weyhe-Lahausen, in der Lahauser Str., angehalten und kontrolliert. Er hatte das Kennzeichen an seinem Krad soweit verbogen, dass es nicht mehr lesbar war. Weiterhin stellte sich heraus, dass er für das Krad keine gültige Fahrerlaubnis hatte. In der jüngeren Vergangenheit war er bereits des Öfteren einschlägig aufgefallen. Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren

- PK Sulingen -

- Verkehrsunfall endet im Maisfeld

In der Nacht zum Sonntag fuhr eine 22 jährige Fahrzeugführerin aus Varrel mit ihrem PKW über die Schäkeler Straße, K19 in Rtg. Varrel, die zur Zeit mit Rollsplitt versehen ist. In einer Kurve geriet sie nach rechts von der Fahrbahn, so dass das Fahrzeug sich mehrmals überschlug und in einem Maisfeld landete. Es liegt nahe, dass die Geschwindigkeit nicht den Straßenverhältnissen angepasst war. Trotz des Überschlagens wurde die Fahrzeugführerin nur leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde am späten Sonntagvormittag aus dem Maisfeld geborgen.

- PK Syke -

Keine Meldungen

