POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz am 08.09.2018

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 08.09.2018, kontrolliert um 04:15 Uhr eine Besatzung des Einsatz und Streifendienstes der PI Diepholz einen Pkw auf der Diepholzer Straße in Wagenfeld. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 19 jährige Fahrzeugführer aus Großenkneten nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der auf dem Beifahrersitz befindliche Halter des Pkw, welcher die Fahrt geduldet hat, muss nun ebenfalls mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

- PK Sulingen -

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 07.09.2018, gegen 07:40 Uhr, wurde durch Beamte des Polizeikommissariats Sulingen der 30-jährigen Führer eines Kleintransporters in der Nienburger Straße in Sulingen kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte der 30-Jährige keinen Führerschein vorlegen. Im Rahmen einer Überprüfung wurde festgestellt, dass er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Fahrzeugführer muss sich für sein Fehlverhalten verantworten, ihm droht eine nicht unerhebliche Strafe.

Urkundenfälschung im Straßenverkehr

Im Rahmen einer Kontrolle konnte am Freitag, 07.09.2018, gegen 19:30 Uhr, ein 67-Jähriger aus Minden mit seinem Pkw durch Polizeibeamte im Stadtgebiet Sulingen angetroffen werden. Bei der routinemäßigen Überprüfung der am Pkw angebrachten Kennzeichen wurde festgestellt, dass diese nicht zum mitgeführten Pkw gehörten. Durch das Anbringen falscher Kennzeichen hat sich der Mindener einer Urkundenfälschung strafbar gemacht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Angaben zur Herkunft der Kennzeichen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

- PK Syke -

Bassum, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht! Am Freitag, den 07.09.2018, im Zeitraum zwischen 09:40 Uhr und 10:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Fahren in oder aus einer Parklücke den grauen VW Passat eines 35-jährigen Mann aus Syke. An dem Passat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500,00 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bassum jederzeit unter der 04241/802910 entgegen.

Twistringen, Verkehrsunfallflucht mit verletztem 13-jährigen Radfahrer Am Freitag, den 07.09.2018, um 13:10 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Bahnhof in 27239 Twistringen, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem weißen Renault Megane vom Fahrbahnrand anfuhr und mit einem 13-jährigen Jungen aus Twistringen und dessen Fahrrad kollidierte. In Folge des hieraus resultierenden Sturzes verletzte sich der Junge leicht. Trotz des Zusammenstoßes setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Durch Zeugen konnte ein Kennzeichenfragment abgelesen werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung des unfallbeteiligten Pkw und Fahrzeugführers dauern an. Weitere Zeugen zu diesem Verkehrsunfall werden gebeten sich mit der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 in Verbindung zu setzten.

- PK Weyhe -

1. Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag wurde gegen 10:20 Uhr in Weyhe-Leeste auf der Hauptstraße ein in Bremen lebender Russe kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass er seit über zwei Jahren mit seiner russischen Fahrerlaubnis in Deutschland unterwegs ist, ohne die notwendige Umschreibung in eine deutsche Fahrerlaubnis vorgenommen zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

2. Verkehrsunfallflucht Bereits am Mittwoch kam es in Stuhr-Brinkum zwischen 15:00 und 16:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem Gelände eines Supermarktes an der Jupiterstraße wurde ein grauer PKW Volvo angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Am Freitag konnte eine Unfallflucht, die sich auf einem Parkplatz des Ochtum-Parkes ereignet hatte, durch aufmerksame Zeugen aufgeklärt werden. Hier wurde durch einen Pkw, der ausparkte, ein anderer Pkw touchiert. Zeugen hatten sich das Kennzeichen gemerkt. Gegen den Fahrer wird nun ermittelt.

