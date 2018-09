POL-DH: --- Gefährlicher Eingriff mit Laser in Straßenverkehr in Stuhr - Einbruch in Vereinsheim in Scholen - Unfall mit drei Verletzten in Syke

Diepholz (ots) - Stuhr - Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr

Am Mittwoch gegen 21.00 Uhr wurden in Stuhrbaum mehrere Fahrzeuge mit einem Laserpointer geblendet. Die Polizei stellte bei der Überprüfung in der Werner von Siemens Straße einen Pkw Skoda fest, aus dem ein Fahrlehrer mit einem Laserpointer zielte. Der Fahrlehrer gab hierzu an, dass er in der Dunkelheit mit dem Gerät auf Verkehrszeichen hinweisen würde. Die Polizei beschlagnahmte den Laserpointer und leitete ein Strafverfahren ein.

Scholen - Einbruch

Unbekannte hebelten in der Zeit von Montag bis Mittwoch dieser Woche ein Fenster des Vereinsgebäudes des Schützenvereines Scholen in der Sulinger Straße auf. Durch das Fenster verschafften sie sich Zutritt zum Gebäude. Hier wurden eine Geldkassette und ein Sparschwein mit Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Sulingen, 04271 / 9490.

Wagenfeld - Unfall

Gegen 13.50 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag ein 59-jähriger Krad-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Er befuhr die Hauptstraße in Richtung Diepholz, als eine Pkw-Fahrerin im Gegenverkehr zunächst links abbiegen wollte, anfuhr, dann jedoch stehen blieb. Der Kradfahrer bremste und kam dabei zu Fall. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Sulingen gebracht werden.

Diepholz - Unfall

Eine 15-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstag gegen 18.30 Uhr bei einem Unfall in der Hindenburgstraße leicht verletzt. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin fuhr vom Grundstück auf die Straße und übersah dabei die Radfahrerin. Die 15-Jährige wurde leicht verletzt.

Bruchhausen-Vilsen - Fahren ohne Führerschein

Am Donnerstag gegen 14.00Uhr kann im Rahmen einer Kontrolle in der Lange Straße ein 26-Jähriger Fahrer eines Transporters, im öffentlichen Verkehrsraum fahrend angetroffen werden. Obwohl dem Fahrer der Führerschein bereits entzogen worden war, fuhr er den Transporter. Dem Fahrer droht nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Führerschein.

Syke - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr wurden in Syke im Mittelweg bei einem Unfall zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Der 18-jährige Verursacher befuhr mit dem PKW -Mercedes-Benz den Mittelweg in Fahrtrichtung Hachedamm. An der Kreuzung Gesseler Straße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 58-jährigen VW-Golf -Fahrers. Alle drei Insassen des Mercedes werden verletzt, der Fahrer leicht, ein Mitfahrer leicht und ein weiterer Mitfahrer schwer verletzt. Es kam zur Kollision, wobei an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand.

