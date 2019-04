Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Sachschaden - Betrunkener Autofahrer flüchtet

Kirchlengern (ots)

(sls) Am Samstag (13.4.) gegen 17:15 Uhr befuhr ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer die Oberfeldstraße in Kirchlengern und beabsichtigte nach links in die Kirchstraße einzubiegen. Beim Abbiegen touchierte der Pkw-Führer zunächst die Bepflanzung eines Vorgartens und stieß anschließend gegen einen Stromverteiler und Sicherungskasten. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte das Kennzeichen des flüchtigen VW Golf und der Fahrzeugführer konnte durch die Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Während der Befragung des 60-jährigen Fahrzeugführers aus Kirchlengern bemerkten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug und Stromverteilerkasten entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

