Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW Diebstahl - Täter entwenden BMX

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Montag (15.4.) entwendeten bisher unbekannte Täter an der Nordkampstraße in Bünde einen weißen BMW X6. Der Geschädigte gab an, dass er seinen Pkw am Samstagabend auf der Hofeinfahrt vor dem Haus verschlossen abgestellt habe. Am Sonntagmorgen bemerkte er den Diebstahl seines BMW mit dem amtlichen Kennzeichen HF-M 8887. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeuges geben können werden gebeten sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell