Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrrad entwendet- Diebstahl an Sporthalle

Bünde (ots)

(sls) Bisher unbekannte Täter entwendeten am Montag (15.4.) in der Zeit von 17.00 - 19.00 Uhr an der der Siegfried-Mohning-Sporthalle in Bünde ein hochwertiges Fahrrad im Wert von ca. 800 Euro. Das Fahrrad stand im Tatzeitraum direkt vor dem Eingangsbereich der Halle. Es handelt sich dabei um ein blau/graues Fahrrad der Marke Cube blue n'flashend. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegegen.

