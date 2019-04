Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub auf Fußgängerin Täter entwenden Handtasche

Vlotho (ots)

(sls) Am gestrigen Mittwochnachmittag (17.4.) wurde in Vlotho eine 79-jährige Fußgängerin aus Vlotho Opfer eines Handtaschenraubes. Die Geschädigte befand sich im Bereich des Fußweges der Sparkasse an der Poststraße. Plötzlich näherte sich eine unbekannte Person und entriss ihr von hinten mit Gewalt ihre schwarze Handtasche. Anschließend flüchtete die Person in Richtung Parkplatz Amtshof. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine schwarze Stoffhandtasche mit diversen persönlichen Papieren, Schlüsseln und etwas Bargeld. Der Täter wird mit einem Alter von 25 Jahren, blonden Haaren und kräftigen Statur beschrieben. Er trug eine Jeans, braunes T-Shirt, helle Turnschuhe und eine Brille. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Herford, Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

