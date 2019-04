Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Motorradfahrer- Überholmanöver misslungen

Vlotho (ots)

(sls) Am gestrigen Montag (22.4.) kam es auf der Weserstraße in Vlotho zu einem Unfall, bei dem ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Espelkamp schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer befuhr die Weserstraße aus Richtung Kalletal kommend in Richtung Vlotho. In Höhe der dortigen Bahnübergänge begann er einen Überholvorgang von drei Fahrzeugen. Hierbei übersah er, dass der Fahrzeugführer des dritten und vordersten Fahrzeuges nach links auf das Grundstück Nummer 45 einbiegen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorradfahrer und dem 82-jährigen Fiat-Fahrer aus Melle. Der Motorradfahrer wurde zu Boden geschleudert und schwerverletzt. Er musste in ein Herforder Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 7000 Euro geschätzt.

