Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebe schnitten Loch in Zaun

Hamm-Heessen (ots)

Drei Unbekannte haben am Donnerstag, 21. März, aus einem Baumarkt am Sachsenweg Werkzeug gestohlen. Gegen 17.30 Uhr beobachtete eine Zeugin drei verdächtige Männer auf dem Außengelände des Baumarktes. Später stellte sie fest, dass jemand ein Loch in den Zaun geschnitten hatte. Hierdurch hatten die Diebe ihre Beute gesteckt und so vom Gelände des Baumarktes geschafft. Einer der Unbekannten ist von normaler bis dünner Statur und trug eine schwarze Hose, eine dunkle Jacke und eine dunkle Baskenmütze. Der zweite Verdächtige trug einen beigefarbenen Rucksack. Der Dritte kann nicht näher beschrieben werden. An dem Zaun entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

