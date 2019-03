Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerpunkteinsatz gegen Taschendiebe

Hamm-Stadtgebiet (ots)

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes gegen Taschendiebe überprüfte die Hammer Polizei am Donnerstag, 21. März, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, an mehreren Stellen im Stadtgebiet mit mehr als 20 Beamten insgesamt 128 Fahrzeuge und 173 Personen. Im Mittelpunkt des Polizeieinsatzes stand die Bekämpfung des Taschendiebstahls. Auch wenn die Fallzahlen in den letzten Jahren zurückgegangen sind: Taschendiebstähle als Delikte der Straßenkriminalität beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Hammer Bürger nach wie vor. Potentielle Taschendiebe, aber auch andere Straftäter, werden durch flächendeckende Polizeipräsenz und wiederkehrende Kontrollen verunsichert, abgeschreckt und aus Hamm ferngehalten. Bei dem Schwerpunkteinsatz ahndeten die Einsatzkräfte auch Verkehrsverstöße. Im Tagesverlauf fertigten die Beamten neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben 13 Verwarngelder. Darüber hinaus mussten sie noch ein Strafverfahren wegen eines Diebstahls einleiten. (cg)

