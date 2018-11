POL-COE: Lüdinghausen, Valve/ Unter Drogen am Steuer

Coesfeld (ots) - Wegen seines defekten Abblendlichtes hielten Polizisten am Dienstag, 20.11.2018 gegen 22.15 Uhr einen 25-jährigen Autofahrer aus Lüdinghausen auf der Valve an. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lüdinghauser Cannabis konsumiert hatte. Die Polizisten veranlassten eine Blutprobe, verboten die Weiterfahrt und erstatteten Anzeige. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der "Verkehrssünderdatei" beim Kraftfahrtbundesamt.

