POL-COE: Dülmen, Josef-Heiming-Straße/ Teenager hantieren mit Gaspistole

Coesfeld (ots) - Am Dienstag, 20.11.2018 beobachtete ein Zeuge gegen 16 Uhr zwei Teenager, die auf dem Gehweg der Josef-Heiming-Straße in Dülmen mit einer Pistole hantierten und diese durchluden. Polizisten trafen die beiden Dülmener (18 und 19 Jahre) in der Bahnunterführung am Haverlandweg an. Der 19-Jährige hatte eine geladene Gaspistole in der Jackentasche. Er verfügte nicht über den erforderlichen kleinen Waffenschein. Die Polizisten stellten die Gaspistole sicher und erstatteten Anzeige.

