POL-COE: Coesfeld, Friedhofsallee/ Unfallflucht

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Montagmorgen, 19.11.2018, 9 Uhr bis Dienstagmorgen, 20.11.2018, 7 Uhr beschädigte ein Unfallfahrer den auf der Friedhofsallee in Coesfeld in Richtung B 474 geparkten Kia eines 34-jährigen Coesfelders. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

