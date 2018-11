POL-COE: Havixbeck, Altenberger Straße, Billerbeck, Münsterstraße/ Rabiate Fahrweise gegen Autofahrerin aus Billerbeck

Coesfeld (ots) - Opfer einer Nötigung im Straßenverkehr wurde am gestrigen Montag, 19.11.2018 eine 30-jährige Autofahrerin aus Billerbeck. Sie war gegen 18.40 Uhr in Richtung Havixbeck auf der Altenberger Straße unterwegs, als der noch unbekannte Fahrer eines Steinfurter Wagens sehr dicht auffuhr. Der Fahrer überholte schließlich im Verlauf einer Rechtskurve und bremste danach vor dem VW der Billerbeckerin ab, so dass auch diese stark abbremsen musste. Als der Fahrer aus dem Steinfurter Auto aussteigen wollte, setzte die Billerbeckerin ihre Fahrt fort. Der andere Wagen schloss wieder ganz dicht zu ihr auf und schaltete das Fernlicht an. So ging die Fahrt quer durch Havixbeck und weiter in Richtung Billerbeck. Hinter dem Bahnübergang überholte der Steinfurter Wagen und scherte so knapp ein, dass die Billerbeckerin erneut abbremsen musste. Der Unbekannte fuhr dann auf den Parkplatz der ehemaligen Gaststätte "Rosengarten", ließ die 30-Jährige passieren und setzte erneut dicht hinter ihr mit Fernlicht die Fahrt fort. Kurz vor dem Ortseingang Billerbeck hielt die Billerbeckerin an, als ihr telefonisch informierte Ehemann entgegen kam. Der Fahrer des Steinfurter Wagens überholte, fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Billerbeck ein und überholte hier zwei weitere Autos. Dazu fuhr er an der linken Seite der Verkehrsinsel vorbei. Anschließend bog er in Richtung Nottuln ab und fuhr davon. Zeugen, insbesondere die beiden in Billerbeck überholten Autofahrer, werden gebeten, sich mit der Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 in Verbindung zu setzen.

