POL-COE: Ascheberg, Haselburger Damm/ Diebstahl auf Baustelle

Coesfeld (ots) - Je einen Akku-Bohrer und Akku-Ratsche der Marke Milwaukee stahlen Unbekannte am Montagnachmittag, 19.11.2018 auf der Baustelle einer Firmenhalle am Haselburger Damm in Ascheberg. Die Arbeiter einer Firma aus Hürth hatten die Werkzeugmaschinen zwischen 14 und 16.30 Uhr auf einer Hebebühne in der Rohbauhalle liegen lassen. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

