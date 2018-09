POL-HR: Borken: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Homberg (ots) - Borken Versuchter Einbruch in Verkaufsraum Tatzeit: 08.09.2018, 21:00 Uhr bis 10.09.2018, 06:30 Uhr Sachschaden in Höhe von 800,- Euro verursachten unbekannte Täter am Wochenende, bei einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei "Am Bahnhof". Die Täter brachen eine Zugangstür auf und begaben sich anschließend in den Verkaufsraum. Die Täter flüchteten ohne Beute vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

