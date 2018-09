POL-HR: Gudensberg: Hochwertige Baggersteuerung aus Baucontainer gestohlen

Homberg (ots) - Gudensberg Einbruch in Baucontainer Tatzeit: 07.09.2018, 15:00 Uhr bis 10.09.2018, 06:30 Uhr Eine GPS-Baggersteuerung im Wert von 35.000,- Euro entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in der Metzer Straße. Die Täter begaben sich auf das Baustellengelände des neuen Feuerwehrstützpunkts und bogen dort den unteren Teil der Zugangstür zu einem Baucontainer auf. Anschließend kroch zumindest ein Täter in den Container und stahl dort die GPS-Baggersteuerung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell