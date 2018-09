POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Bagger beschädigt - 6.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Treysa Sachbeschädigung an Bagger Tatzeit: 09.09.2018 bis 10.09.2018 Sachschaden in Höhe von 6.000,- Euro verursachten unbekannte Täter an einem in der Zwalmstraße abgestellten Bagger. Die Täter warfen mit Steinen die Scheiben der Baggerführerkabine ein und stiegen in diese ein. Anschließend verbogen sie dort einen Schalthebel. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell