POL-HR: Melsungen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei nach versuchtem Raubüberfall auf Tankstelle

Homberg (ots) - Melsungen Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle - Inhaber überwältigt Täter Tatzeit: 09.09.2018, 20:45 Uhr Ein 24-jähriger Melsunger versuchte gestern Abend eine Tankstelle in der Nürnberger Straße zu überfallen. Bei dem Versuch wurde er von dem 36-jährigen Tankstellenpächter überwältigt und festgehalten. Beide Beteiligten wurden verletzt. Der 24-Jährige, welcher mit einem Messer bewaffnet war, betrat die Tankstelle und begab sich zum Verkaufstresen. Hier traf er auf den 36-jährigen Tankstellenpächter und forderte Bargeld von diesem. Der 24-Jährige ging dann noch näher auf den 36-Jährigen zu und versuchte mit dem Messer nach diesem zu stechen. Der 36-Jährige wehrte sich dagegen und konnte den 24-Jährigen überwältigen und am Boden liegend mit einem Kabel fesseln. Anschließend verständigte er die Polizei und den Rettungsdienst. Der 24-Jährige wurde festgenommen. Der 36-Jährige erlitt eine Stichwunde im Oberkörper und wurde zur Behandlung in eine Kasseler Klinik verbracht. Der 24-Jährige Täter erlitt eine leichte Platzwunde an einer Augenbraue, welche ambulant im Melsunger Krankenhaus behandelt wurde. Der 24-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

