POL-HR: Borken: Unbekannter Täter bei Einbruchsversuch in Reifenhandel gestört

Homberg (ots) - Borken Einbruch in Reifenhandel - Täter durch Mitarbeiter gestört Tatzeit: 06.09.2018, 21:57 Uhr bis 06.09.2018, 22:12 Uhr Mindestens ein unbekannter Täter versuchte am späten Abend in einen Reifenhandel in der Albert-Einstein-Straße einzubrechen. Der Täter wurde von einem alarmierten Firmenmitarbeiter gestört und flüchtete. Ein unbekannter Täter hatte gestern Abend zwei Fenster des Reifenhandels aufgebrochen und war anschließend in die Firmenräume eingedrungen. Bei dem Einbruch hatte der Täter einen Alarm ausgelöst, woraufhin ein Firmenmitarbeiter zum Betrieb fuhr. Als dieser die Betriebsräume betrat, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 400,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

