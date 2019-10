Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in einem Anbau an einem Wohnhaus im Kiefernweg

Delmenhorst (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 13:05 Uhr wurde durch Bewohner ein Brand im Kiefernweg gemeldet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr sowie der Polizei konnten aus einem gemauerten Anbau an einem Mehrparteienhaus zwar keine offenen Flammen, aber eine hohe Hitzeentwicklung in dem Anbau festgestellt werden. In dem Anbau, der als Lagerraum genutzt wurde, hatte sich ein Brand an einer Stromsteckverbindung sowie an einem darüber liegenden Hängeschrank entwickelt. Ursächlich für den Brand war ein Ceranfeld, welches in dem Anbau an die Stromsteckverbindung angeschlossen war. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte Delmenhorst und Hasbergen sowie die Berufsfeuerwehr Delmenhorst waren mit acht Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften vor Ort.

Der entstandene Sachschaden an der Deckenverkleidung des Anbaus sowie an einem Fenster wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

