Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Leergutdiebstahl in Rodenkirchen

Delmenhorst (ots)

Bereits am Montag, 28. Oktober 2019, wollte ein 59-jähriger Stadländer gegen 06:30 Uhr mehrere Kisten Leergut in einem Einkaufsmarkt in Rodenkirchen abgeben.

Bisherige Ermittlungen ließen den eindeutigen Schluss zu, dass er das Leergut (8 Kisten) vermutlich zuvor im Bereich Stadland, wahrscheinlich Rodenkirchen, entwendete.

Wem mehrere Leergutkisten entwendet worden sind, wird gebeten, sich mit der Polizei in Stadland unter der Telefonnummer 04732/389 in Verbindung zu setzen (1282783).

