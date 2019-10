Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Köder mit Schrauben ausgelegt

Greimersburg (ots)

Ein Spaziergänger zeigte bei der Polizei Cochem an, dass er an dem Weg zur Greimersburger Schutzhütte Köder gefunden habe, die mit Schrauben präpariert waren. Insgesamt hat er vier Stücke Fleischwurst mit Schrauben gefunden und entsorgt. Hinweise an die Polizeiinspektion Cochem, Tel. 02671-9840.

