Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall

Gem. Kottenheim, B 262 (ots)

Am 03.10.19/ 08:25 h befährt der 19-jährige Fahrer eines PKW die Verbindungsspange der B 262 von Mendig her kommend in Richtung Mayen. Kurz hinter der Abfahrt Kottenheim kommt es zum Sekundenschlaf und der Mann kommt nach rechts hin von der Fahrbahn ab. Hierbei werden mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Dem Mann wird vor Ort die Fahrerlaubnis entzogen.

