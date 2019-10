Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht L 83 - Lantershofen

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 01.10.2019, gegen 16:35 Uhr kam es auf der L 83 zwischen dem Verteilerkreisel am A.T.U. und der Ortslage Lantershofen zu einem Verkehrsunfall. Etwa mittig zwischen Kreisel und Ortseingang Lantershofen begegneten sich ein PKW und ein LKW Pritschenwagen (ähnlich VW T4 Transporter). Der Pritschenwagen hatte die Farbe Orange. Vom LKW / Pritschenwagen, welcher in Fahrtrichtung Lantershofen unterwegs war, rutschte ein Verkehrszeichen von der Ladefläche und beschädigte dadurch den entgegenkommenden PKW. Der Fahrer des LKW / Pritschenwagen hielt kurz an und richtete seine Ladung. Danach fuhr er weiter. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Hinweise zum besagten LKW / Pritschenwagen (Kennzeichen, Aufschrift, Personen, Ladung ect.) machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tel. 02641-9740 oder pibadneuenahr.wache@polizei.rlp.de)

