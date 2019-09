Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290919-877: Einbruch schlug fehl - Anwohner verscheucht Einbrecher

Eneglskirchen (ots)

Zuviel Lärm haben Einbrecher am Samstag (28. September) in Engelskirchen-Osberghausen gemacht.

Nachts um 4 Uhr versuchten die Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Straße aufzuhebeln. Zudem schlugen sie den Glaseinsatz der Eingangstür ein. Durch die lauten Aufbruchgeräusche wurde ein Anwohner aufmerksam. Er ging zur Tür und verscheuchte damit die Täter, die sich in unbekannte Richtung entfernten.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

