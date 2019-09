Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270919-876: Zwei Trunkenheitsfahrten am Donnerstagvormittag

Radevormwald (ots)

Gleich zwei Verkehrsteilnehmer sind am Donnerstagmorgen (26. September) in Radevormwald durch Trunkenheit im Straßenverkehr aufgefallen. Gegen 11.15 Uhr hielt eine Streifenwagenbesatzung auf der Kaiserstraße einen 51-jährigen Radevormwalder an, der mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch und führten einen Alkoholvortest durch, der einen Wert von über 1,3 Promille anzeigte. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Eine viertel Stunde später bemerkte eine weitere Polizeistreife einen nicht angegurteten Autofahrer auf der Elberfelder Straße. Sie hielten den 33-jährigen Mann aus Duisburg an - hier zeigte der Alkoholvortest sogar einen Wert von über 1,6 Promille an. Die Polizei ließ eine Blutprobe entnehmen und stellte den Führerschein sicher.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell