Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250919-873: Kradfahrer kollidiert mit Gegenverkehr

Marienheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Morgen (25. September) auf der Hauptstraße in Marienheide hat sich ein 16-Jähriger aus Hückeswagen zum Glück wohl nur leichtere Verletzungen zugezogen. Der junge Mann war mit einem Leichtkraftrad in Richtung Gummersbach gefahren und auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit dem Kleinlaster eines 57-Jährigen aus Marienheide; er schleuderte über das Fahrzeug hinweg in einen Graben. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus; dem ersten Anschein nach hat er sich bei dem Unfall keine schwerwiegenden Verletzungen zugezogen. Durch den Unfall musste die Bundesstraße einseitig gesperrt werden, was im Berufsverkehr zu Behinderungen führte.

