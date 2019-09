Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240919-871: Übermüdet in den Gegenverkehr geraten

Engelskirchen (ots)

Übermüdung dürfte der Grund gewesen sein, weshalb ein 45-Jähriger Lindlarer am Montagnachmittag (23. September) mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen ist; drei Menschen erlitten dabei leichte Verletzungen. Gegen 16.30 Uhr war der 45-Jährige auf der Landstraße 302 in Richtung Neuremscheid gefahren, als er kurz nach dem Ortsausgang von Bickenbach auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet. Ein entgegenkommender Autofahrer aus Lindlar konnte durch ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern; die Fahrzeuge prallten aber jeweils mit der linken Fahrzeugseite aneinander. Dabei erlitten sowohl der 45-Jährige als auch der entgegenkommende 78-Jährige sowie seine 77 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen, die eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Der 45-Jährige gab an, dass er sehr müde gewesen und vermutlich während der Fahrt eingeschlafen sei; wegen dem Verdacht der Verkehrsgefährdung beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des Mannes.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell