Dinklage - Sachbeschädigung an Pkw

Am 12. Februar 2019 zerkratzten unbekannte Täter in der Zeit von 08.30 Uhr bis 18.30 Uhr einen Pkw Seat Ateca, der am Hönemannskamp auf einem Parkplatz geparkt war. Der Pkw wurde mittels eines unbekannten Gegenstandes im Bereich der Heckklappe zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Samstag, 09. Februar 2019, 14.00 Uhr, bis Dienstag, 12. Februar 2019, 10.00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsfahren in der Jahnstraße gegen einen 0,7 Meter hohen Stabmattenzaun. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Dienstag, 12. Februar 2019, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 13. Februar 2019, 11.00 Uhr, kam es auf einem Restaurantparkplatz an der Oldenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Audi A4. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

