Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270919-875: Steuergerät aus Radlader gestohlen

Marienheide (ots)

Aus einem Radlader der Marke Volvo haben Unbekannte im Bereich Marienheide-Gimborn ein Steuergerät ausgebaut und entwendet. Den Radlader hatten Bauarbeiter am Mittwoch (25. September) gegen 16.00 Uhr auf einem Platz an der Einmündung Leppestraße / Schlossstraße abgestellt. Als der Radlader am nächsten Morgen wieder in Betrieb genommen werden sollte, konnte der Motor nicht gestartet werden. Bei der Suche nach der Ursache stellte sich heraus, dass Unbekannte ein Steuergerät ausgebaut und gestohlen hatten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell