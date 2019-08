Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Gliederzug umgekippt

56814 Landkern, BAB 48 FR Trier, km 60,1 (ots)

Ein 63-jähriger Lastzugführer aus dem Kreis Daun ist am heutigen Dienstag, den 27.08.2019 gegen 13.30 Uhr auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Trier zwischen den Anschlussstellen Kaisersesch und Laubach verunfallt. Der mit Leergut voll beladene Gliederzug kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte in die angrenzende Böschung um. Der Fahrer blieb unverletzt, der Lkw und die Schutzplanke wurden beschädigt. Die sich anschliessenden Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig, die Richtungsfahrbahn Trier musste für rund eine Stunde voll gesperrt werden, momentan läuft der Verkehr noch einspurig. Im Einsatz waren die Feuerwehr Kaisersesch, die Autobahnmeisterei Kaisersesch, sowie die Autobahnpolizei Mendig.

