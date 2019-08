Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Vollbrand eines PKW auf der A3 bei Neustadt(Wied)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

BAB 3, Neustadt(Wied) (ots)

Am 18.08.19, gegen 17:19 Uhr, befuhr ein 30jähriger Fahrzeugführer mit einem VW Golf die BAB 3, in Fahrtrichtung Köln, bei Neustadt(Wied). Plötzlich leuchtet im Fahrzeug die Öl-Kontrolllampe auf und andere Verkehrsteilnehmer machten den Fahrer auf einen Brand, an der Unterseite des PKW, aufmerksam. Der Mann konnte den VW Golf am Seitenstreifen noch rechtzeitig anhalten, bevor das Feuer komplett in den Innenraum des PKW übergriff. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt(Wied) stand der PKW bereits in Vollbrand. Der 30jährige erlitt leichte Verbrennungen und eine Rauchgasintoxikation. Die rechte und mittlere Fahrspur der BAB 3 mussten für die Lösch- und Bergungsarbeiten gesperrt werden, wodurch es zu einem Rückstau von ungefähr sieben Kilometer gekommen war.

Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 02602-93270





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell